18 августа 2025 в 18:07

«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне

Сенатор Джабаров: Зеленского могут заставить надеть костюм на встречу с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского могут заставить надеть деловой костюм перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил NEWS.ru член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Он допустил, что в противном случае саммит может и не состояться.

Встречу могут просто отменить. Я думаю, что Зеленский сейчас не в том положении, когда он может диктовать свою форму одежды. Но если это на самом деле имело место, когда его предупредили, чтобы он был в протокольной одежде, я думаю, что он никуда не денется, ее наденет. Посмотрим. Недолго осталось ждать, могут ли они его также прилюдно позорить, — сказал Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что вряд ли Зеленский придет «в своей футболке застиранной», если его предупредили. Он отметил, что если президент Украины не наденет костюм, его могут «жестко просто развернуть, потому что в этом плане Трамп человек жесткий».

Ранее американский портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщал, что Зеленский наденет черный пиджак на встречу с Трампом в Вашингтоне, однако откажется от галстука. Они также отметили, что президент Украины будет придерживаться «делового стиля».

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Джабаров
Костюмы
переговроры
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
