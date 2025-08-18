Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:01

На Западе раскрыли, в чем Зеленский покорился Трампу

Axios: Зеленский наденет на встречу с Трампом черный пиджак без галстука

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский наденет черный пиджак на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако откажется от галстука, сообщает американский портал Axios со ссылкой на украинских чиновников. Они также отметили, что президент Украины будет придерживаться «делового стиля».

Это будет костюм, но «не полностью», — поделился один из собеседников портала.

В то же время один из советников Трампа иронично заявил, что если бы Зеленский надел костюм, то это был бы положительный знак в сторону примирения. Он также отметил, что во время прошлой встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс был раздражен из-за внешнего вида Зеленского, в частности из-за отсутствия на нем галстука.

Ранее дизайнер Эльвира Гасанова заявляла американским СМИ, что Зеленский изменит свой стиль одежды для предстоящих переговоров с Трампом. По ее мнению, после февральского конфликта в Белом доме, когда Зеленский появился в поло, на этот раз ожидается более официальный подход к выбору гардероба. Украинский лидер, допускала она, может остановить свой выбор на военном костюме либо милитари-рубашке с классическими брюками.

США
Владимир Зеленский
встречи
Дональд Трамп
одежда
галстуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.