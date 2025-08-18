На Западе раскрыли, в чем Зеленский покорился Трампу Axios: Зеленский наденет на встречу с Трампом черный пиджак без галстука

Украинский лидер Владимир Зеленский наденет черный пиджак на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако откажется от галстука, сообщает американский портал Axios со ссылкой на украинских чиновников. Они также отметили, что президент Украины будет придерживаться «делового стиля».

Это будет костюм, но «не полностью», — поделился один из собеседников портала.

В то же время один из советников Трампа иронично заявил, что если бы Зеленский надел костюм, то это был бы положительный знак в сторону примирения. Он также отметил, что во время прошлой встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс был раздражен из-за внешнего вида Зеленского, в частности из-за отсутствия на нем галстука.

Ранее дизайнер Эльвира Гасанова заявляла американским СМИ, что Зеленский изменит свой стиль одежды для предстоящих переговоров с Трампом. По ее мнению, после февральского конфликта в Белом доме, когда Зеленский появился в поло, на этот раз ожидается более официальный подход к выбору гардероба. Украинский лидер, допускала она, может остановить свой выбор на военном костюме либо милитари-рубашке с классическими брюками.