18 августа 2025 в 18:11

«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти

Автоэксперт Шерстенников: цены на запчасти для иномарок выросли из-за логистики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оригинальные запчасти для иномарок подорожали в России из-за сложной схемы логистики, рассказал корреспонденту NEWS.ru шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников. По словам автоэксперта, раньше цены держали низкими для РФ официальные представительства.

Сейчас купить запасные части с регионального склада нельзя. Логистика стала дорогой: чтобы не попасть под санкции, схемы рисуют кривые, — пояснил эксперт.

Когда детали официально поставлялись на российские склады, цены на них могли быть ниже, чем в Германии или другой стране-производителе. Автоконцерны шли на уступки, учитывая специфику российского рынка, добавил автоэксперт.

Ранее автогонщик Константин Сугробов рассказал, что масляные пятна под машиной могут свидетельствовать о повышенном потреблении масла. Чрезмерный расход смазочного материала также может говорить о естественном старении двигателя и выхода из строя отдельных компонентов. Особое внимание он уделил износу поршневой группы: когда нарушается герметичность цилиндров и изнашиваются кольца, масло начинает попадать в камеру сгорания.

запчасти
цены
иномарки
склады
