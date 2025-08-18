«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти Автоэксперт Шерстенников: цены на запчасти для иномарок выросли из-за логистики

Оригинальные запчасти для иномарок подорожали в России из-за сложной схемы логистики, рассказал корреспонденту NEWS.ru шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников. По словам автоэксперта, раньше цены держали низкими для РФ официальные представительства.

Сейчас купить запасные части с регионального склада нельзя. Логистика стала дорогой: чтобы не попасть под санкции, схемы рисуют кривые, — пояснил эксперт.

Когда детали официально поставлялись на российские склады, цены на них могли быть ниже, чем в Германии или другой стране-производителе. Автоконцерны шли на уступки, учитывая специфику российского рынка, добавил автоэксперт.

