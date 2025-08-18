Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:11

Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов

«Здоровье Mail»: расчесывание комариного укуса усиливает воспаление

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Место комариного укуса лучше не расчесывать, поскольку это лишь усилит воспаление на этом участке кожи, пишет «Здоровье Mail». Это, в свою очередь, чревато еще большим зудом.

Расчесывание укуса повреждает кожу — таким образом человек рискует подхватить бактерии через микроранки. В случае если пораженное место инфицировано, оно будет заживать дольше обычного.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, нужно быть особенно осторожными с укусами комаров. Им рекомендуется принять антигистаминные препараты или нанести специальные мази на кожу.

Вирусолог Георгий Викулов ранее заявил, что лихорадка чикунгунья, которая распространяется в Китае и передается через укусы комаров, протекает, как правило, благоприятно, большинство людей выздоравливают. В группу риска входят дети младшего возраста и пациенты с ослабленным иммунитетом.

