Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов

Место комариного укуса лучше не расчесывать, поскольку это лишь усилит воспаление на этом участке кожи, пишет «Здоровье Mail». Это, в свою очередь, чревато еще большим зудом.

Расчесывание укуса повреждает кожу — таким образом человек рискует подхватить бактерии через микроранки. В случае если пораженное место инфицировано, оно будет заживать дольше обычного.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, нужно быть особенно осторожными с укусами комаров. Им рекомендуется принять антигистаминные препараты или нанести специальные мази на кожу.

Вирусолог Георгий Викулов ранее заявил, что лихорадка чикунгунья, которая распространяется в Китае и передается через укусы комаров, протекает, как правило, благоприятно, большинство людей выздоравливают. В группу риска входят дети младшего возраста и пациенты с ослабленным иммунитетом.