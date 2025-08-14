Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья

Вирусолог Викулов: в группу риска по чикунгунье входят ослабленные пациенты

Лихорадка чикунгунья, которая распространяется в Китае и передается через укусы комаров, протекает, как правило, благоприятно, большинство людей выздоравливают, заявил в беседе с NEWS.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он добавил, что в группу риска входят дети младшего возраста и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Маленькие дети, ослабленные пациенты, любые пациенты с иммунодефицитами, безудержные туристы, которые никого не слушают и считают, что они лучше всех обо всем знают, — это основные группы риска. В группе риска могут быть также медицинские работники, кто работает с вирусам, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что туристы, оказавшиеся в эндемичном регионе и подозревающие у себя заболевание, не должны заниматься самолечением. Врач посоветовал заранее позаботиться о медицинской страховке и при обнаружении симптомов немедленно обратиться за квалифицированной помощью.

Ранее врач-вирусолог Виктор Зуев рассказал, что главным симптомом лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах. По его словам, также может появиться сыпь. Медик добавил, что чикунгунья в переводе с китайского означает «быть согнутым», в данном случае — от боли. При этом также поднимается температура до 40 градусов.

Анна Акимова
А. Акимова
