Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику Путин и Жапаров поделились впечатлениями от итогов саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, посвященные итогам недавнего саммита на Аляске, сообщает пресс-служба руководителя республики. Стороны обсудили результаты встречи Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, — сказано в сообщении.

Ранее российский лидер в телефонной беседе с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил значительный вклад Бразилии в работу мирной группы по урегулированию украинского конфликта. Согласно информации пресс-службы бразильского лидера, 18 августа главы государств обсудили итоги недавней встречи Путина с американским президентом на Аляске.

До этого состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский политик, назвавший российского президента своим другом, подтвердил приверженность Нью-Дели мирному разрешению украинского кризиса. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о результатах российско-американских переговоров на Аляске.