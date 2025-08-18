Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:02

«Один из видов безумия»: Зеленскому указали на его перспективы в США

Депутат Вассерман заявил, что Трамп может выгнать Зеленского с переговоров в США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не стерпеть поведение украинского лидера Владимира Зеленского и выгнать его со встречи в Белом доме, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, руководитель бывшей советской республики рискует повторить тот же сценарий, когда у него произошла перепалка с властями США.

В прошлый раз Трамп доказал, что он гораздо лучший актер и режиссер, чем Зеленский, несколькими репликами он спровоцировал того на публичную истерику с нецензурщиной и таким образом получил вполне надежное основание выгнать его. Я думаю, что и в этот раз, если Зеленский попробует себя вести так же, он добьется того же результата. Говорят, что один из видов безумия — это повторять, делать одно и то же в надежде получить иной результат, — заявил Вассерман.

Ранее Зеленский провел предварительные переговоры с американским спецпосланником Китом Келлогом перед важной встречей в Вашингтоне. Украинский президент вечером должен обсудить с Трампом и европейскими лидерами результаты недавнего российско-американского саммита на Аляске.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru высказал резкую оценку отношений между лидерами США и Украины. По словам парламентария, Трамп воспринимает Зеленского как «предмет гигиены», с которым стремится поскорее покончить. Милонов охарактеризовал украинского президента как «недоразумение» в глазах американского руководства.

США
Владимир Зеленский
переговоры
Госдума
Анатолий Вассерман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.