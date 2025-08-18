«Один из видов безумия»: Зеленскому указали на его перспективы в США Депутат Вассерман заявил, что Трамп может выгнать Зеленского с переговоров в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не стерпеть поведение украинского лидера Владимира Зеленского и выгнать его со встречи в Белом доме, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, руководитель бывшей советской республики рискует повторить тот же сценарий, когда у него произошла перепалка с властями США.

В прошлый раз Трамп доказал, что он гораздо лучший актер и режиссер, чем Зеленский, несколькими репликами он спровоцировал того на публичную истерику с нецензурщиной и таким образом получил вполне надежное основание выгнать его. Я думаю, что и в этот раз, если Зеленский попробует себя вести так же, он добьется того же результата. Говорят, что один из видов безумия — это повторять, делать одно и то же в надежде получить иной результат, — заявил Вассерман.

Ранее Зеленский провел предварительные переговоры с американским спецпосланником Китом Келлогом перед важной встречей в Вашингтоне. Украинский президент вечером должен обсудить с Трампом и европейскими лидерами результаты недавнего российско-американского саммита на Аляске.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru высказал резкую оценку отношений между лидерами США и Украины. По словам парламентария, Трамп воспринимает Зеленского как «предмет гигиены», с которым стремится поскорее покончить. Милонов охарактеризовал украинского президента как «недоразумение» в глазах американского руководства.