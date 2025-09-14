Добровольцев, желающих вступить в ВСУ, обманом заставляют идти в пехоту, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС пояснил, что на Украине массово рекламируют набор на различные должности — от технических специалистов до бойцов элитных подразделений, но перед собеседованием настаивают на подписании контракта с ВСУ, а далее они попадают в пехоту.

И вот тут велика вероятность, что он эти испытания не пройдет либо должность окажется вдруг занята — и тогда бедолаге прямая дорога в пехоту, — сказал источник.

Разрыв контракта с ВСУ невозможен. Это будет расцениваться как дезертирство, заключил он.

До этого стало известно о задержании известного украинского священника и православного блогера Андрея Шимановича. Это произошло, когда он пытался оказать сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата).

Ранее в Одесской области 43-летний мужчина угнал служебный автомобиль ТЦК, на котором его должны были доставить на медкомиссию. Машину беглец бросил на окраине населенного пункта, прихватив из салона водительскую сумку с документами. Его задержали.