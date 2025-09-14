Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 06:07

Аэропорт Пулково временно прекратил работу

Росавиация: аэропорт Пулково временно ограничил полеты

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: vk.com/pulkovo_led

В аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково) временно введены ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — с 03:43 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее сообщалось, что недавний массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. Эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.

До этого стало известно, что возгорание на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области успешно ликвидировано. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В районе Киришей силами противовоздушной обороны было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из них стало причиной возгорания на промышленном объекте.

Росавиация
Пулково
ограничения
самолеты
