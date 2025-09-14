Маск придумал, что протестующим делать с британским парламентом

Парламент Великобритании необходимо срочно распустить и провести новые выборы, заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе онлайн-выступления на акции правого активиста Томми Робинсона «Unite the Kingdom». Он обосновал свою позицию необходимостью срочных государственных реформ в стране.

По мнению основателя Tesla и SpaceX, Соединенное Королевство сталкивается с серьезными проблемами, включая неконтролируемую миграцию, чрезмерную бюрократию и ограничения свободы слова. Маск подчеркнул, что текущий парламентский срок слишком длинный для решения этих вопросов и требуется немедленная политическая перезагрузка.

У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование, — заявил Маск.

Акция протеста, к которой присоединился Маск, прошла в центре Лондона. Участники собрались на площади Рассел-сквер и проследовали к правительственному кварталу Уайтхолл, неся национальные флаги и выкрикивая лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Демонстранты выражали недовольство миграционной политикой и ограничениями свободы слова.