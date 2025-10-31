В петербургском МВД предупредили об опасности треш-стримов МВД: треш-стримеры готовы на все ради просмотров

Треш-стримы — трансляции, на которых участники могут совершать унизительные и неприятные вещи за донаты от зрителей, рассказали «Петербург2» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители отметили, что такие трансляции опасны своей жестокостью.

В МВД уточнили, что организаторам стримов приходится постоянно повышать ставки, чтобы сохранять большое количество просмотров. В полиции отметили, что иногда действия выходят не только за рамки этических норм, но и нарушают законодательство.

Правоохранители призвали граждан сообщать о таких трансляциях в полицию и администрацию видеохостингов. По их мнению, только совместные усилия полиции и общества помогут защитить потенциальных жертв.

Ранее в Екатеринбурге полиция провела рейд в притоне, где круглосуточно велись порностримы. На снятом при обыске видео запечатлен беспорядок в квартире, разбросанные вещи, презервативы и нижнее белье.