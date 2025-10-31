Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:48

Нейрохирурги в Москве спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские нейрохирурги помогли пациентке с редкой опухолью спинного мозга, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения. Женщина обратилась в Боткинскую больницу с онемением и жжением в кончике среднего пальца правой руки.

В нейрохирургическом отделении пациентке удалили опухоль под микроскопом с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом — во время операции специалисты контролировали проводимость и чувствительность, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением № 49 Дмитрий Вакатов.

Врачи выяснили, что у женщины была эпендимома — такая опухоль может пускать метастазы в нервной системе. Симптомы можно спутать с другими неврологическими заболеваниями.

Ранее нейрохирурги из Москвы оказали помощь младенцу, упавшему с пеленального столика. Ребенка доставили в Морозовскую больницу с рвотой и отеком на голове.

операции
Москва
врачи
опухоли
