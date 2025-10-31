Раскрыто, кто еще из американской элиты мог скрыться на военной базе

Ветеран «Альфы» Гончаров: Трамп может скрыться на военной базе ради безопасности

Президент США Дональд Трамп может скрываться на военной базе для обеспечения собственной безопасности, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, подобные меры связаны с серьезными угрозами, которым подвергаются американские политики и их семьи.

На Трампа покушались два раза. Какие-то украинцы напугали дочь Джей Ди Вэнса (вице-президент США. — NEWS.ru). Когда он проезжал на авто по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты, снаряд взорвался. Это все говорит о том, что в стране серьезная проблема безопасности. Ничего удивительного, что Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) и другие политики решают проблему для себя и своих семей именно на военных базах, где гарантируется 100% охраняемость. Вполне возможно, что и сам Трамп проводит время на такой базе, когда ему не нужно выступать на публике или лететь в другие страны, — высказался Гончаров.

Ранее сообщалось, что высшее руководство США после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в целях безопасности переезжает из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона. Среди них американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Впоследствии политолог Константин Блохин заявил, что так называемому глубинному государству выгодно физическое устранение Трампа. По его словам, не исключено, что будут предприняты новые попытки покушения на главу Белого дома.