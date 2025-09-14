Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 07:15

Яблочный пирог «Шоковый» — готовится за 5 минут! Остальное сделает духовка

Яблочный пирог за 5 минут: простой рецепт Яблочный пирог за 5 минут: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — решение для тех, кто хочет впечатлить гостей, но не готов часами стоять у плитки. В основе рецепта — простые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике, а результат выглядит как шедевр из пекарни. Секрет в том, что тесто замешивается прямо в форме — никакой лишней посуды!

Возьмите глубокую форму для выпечки. Засыпьте в нее 1 стакан муки, 1 стакан сахарного песка, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 3 предварительно нарезанных и очищенных яблока, вбейте 2 яйца и влейте 100 мл растопленного сливочного масла. Перемешайте прямо в форме до однородности. Выпекайте 25 минут при 180 °C.

  • Совет: для карамельной корочки посыпьте пирог перед выпечкой 1 ст. л. сахара с корицей.

Читайте также: ленивый яблочный штрудель — обалденный пирог за 15 минут.

пироги
яблоки
рецепты
простые рецепты
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.