Яблочный пирог «Шоковый» — готовится за 5 минут! Остальное сделает духовка

Этот пирог — решение для тех, кто хочет впечатлить гостей, но не готов часами стоять у плитки. В основе рецепта — простые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике, а результат выглядит как шедевр из пекарни. Секрет в том, что тесто замешивается прямо в форме — никакой лишней посуды!

Возьмите глубокую форму для выпечки. Засыпьте в нее 1 стакан муки, 1 стакан сахарного песка, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 3 предварительно нарезанных и очищенных яблока, вбейте 2 яйца и влейте 100 мл растопленного сливочного масла. Перемешайте прямо в форме до однородности. Выпекайте 25 минут при 180 °C.

Совет: для карамельной корочки посыпьте пирог перед выпечкой 1 ст. л. сахара с корицей.

