14 сентября 2025 в 07:00

Глава РАН рассказал, когда и как люди станут киборгами

Академик Красников: чипы сделают людей и киборгов похожими в далеком будущем

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Человечество ждет постепенная трансформация в киборгов, а роботы станут крайне человекоподобными, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его мнению, в будущем они очень сблизятся после массового вживления чипов в тело человека.

Красников видит будущее, как два взаимосвязанных процесса технологической эволюции. Со временем станет возможным кардинально расширять естественные способности: имплантировать дополнительную память, обрести инфракрасное зрение или усилить слух.

Робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной — и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи, — добавил Красников.

Ученый добавил, что на данный момент подобных киборгов в обществе еще не существует. Он допустил, что их появление — вопрос отдаленного будущего.

Ранее сообщалось, что Германия планирует использовать стартап-технологии, в частности «тараканов-шпионов». Такие устройства рассматривают в рамках планирования «будущей войны».

роботы
РАН
человечество
чипы
