14 сентября 2025 в 07:38

Встреча Трампа и Си Цзиньпина может находиться под угрозой срыва

FT: нерезультативные переговоры снизили шансы на встречу Трампа и Си Цзиньпина

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за разногласий между странами, сообщает издание Financial Times. Основными препятствиями стали недостаточный прогресс в торговых переговорах и взаимные претензии сторон.

По информации FT, переговоры на уровне госсекретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета с китайскими коллегами не принесли ожидаемых результатов. Это снижает вероятность проведения полноформатного саммита в Пекине, хотя возможность встречи лидеров на полях саммита АТЭС сохраняется.

Госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет общались со своими китайскими коллегами, что породило слухи о встрече президентов. Однако недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине, — указано в сообщении.

Ключевыми разногласиями остаются поставки химических веществ для производства фентанила из Китая в США и американские пошлины на китайские товары. Обе стороны выражают обеспокоенность действиями друг друга, что создает дополнительные барьеры для организации встречи на высшем уровне.

Республика Корея ранее направила приглашения всем странам — участницам АТЭС, включая Россию. Решение об уровне делегации Москва примет позднее. Не исключалось, что российскую группу дипломатов возглавит лидер страны Владимир Путин.

Дональд Трамп
Си Цзиньпин
переговоры
срывы
