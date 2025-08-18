Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:48

Зеленский провел встречу с Келлогом перед общением с Трампом

Владимир Зеленский и Кит Келлог Владимир Зеленский и Кит Келлог Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом в преддверии переговоров в Вашингтоне, сообщает «Укринформ». Вечером украинский лидер проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, где планируется обсудить итоги недавнего саммита Россия — США на Аляске.

Программа визита включает сначала личную беседу Зеленского с Трампом, к которой затем присоединятся европейские коллеги и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Этот визит становится первым для украинского президента в США с февраля 2025 года, когда его предыдущая встреча с американскими лидерами вылилась в публичную перепалку перед камерами.

Ранее выяснилось, что Зеленский не стал придерживаться дресс-кода и пришел в футболке на встречу с Келлогом. С украинской стороны на встрече также присутствовали глава офиса президента Андрей Ермак, замглавы офиса Павел Палиса, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров. При этом только Ермак надел деловой костюм.

Кит Келлог
Владимир Зеленский
переговоры
США
