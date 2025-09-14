Похолодает до +4: какая погода будет в Москве и Питере с 15 по 21 сентября

Дожди разной интенсивности и умеренно теплая погода ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. При этом временами в ночные часы может похолодать до +4 градусов, но заморозков не будет. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru о погоде в российских столицах на неделе с 15 по 21 сентября.

Какая погода ожидается в Москве с 15 по 21 сентября

В столичном регионе с понедельника до среды сохранится теплая погода, без осадков с максимальной температурой воздуха 17–22 градуса выше нуля в Подмосковье и в диапазоне от +19 до +23 градусов в Москве. В ночные часы 15 сентября по области прогнозируется 4–9 градусов, во вторник, 16 сентября — 5–10, в среду — 8–13 тепла.

С четверга ожидается приближение холодного атмосферного фонта с ухудшением погоды. До субботы прогнозируются дожди. В дневные часы 17–18 сентября похолодает до 14–16 градусов. В отдельных районах и в четверг, и в пятницу, при прояснениях столбики термометров поднимутся до отметки +18 градусов. Ночью столбики термометров покажут 10–15 градусов тепла.

В субботу, 20 сентября, днем по области будет от +10 до +15 градусов, в Москве 13–15. В воскресенье дожди пойдут на убыль и потеплеет до 13–18 градусов. По ночам в выходные — в диапазоне от +9 до +12 градусов.

Атмосферное давление в понедельник составит 760 миллиметров ртутного столба. К среде, 17 сентября, оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью, 21 сентября, поднимется примерно на восемь пунктов.

На протяжении рабочей недели будет преобладать ветер южных направлений, его скорость составит 3–8 метров в секунду. С пятницы и до конца недели он подует с севера и северо-запада, его сила останется прежней.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 15 по 21 сентября

В Петербурге с понедельника до среды включительно днем столбики термометров поднимутся до 19–21 градуса тепла. В четверг, 18 сентября, днем ожидается 12–14 градусов, в пятницу — 10–12, в субботу — в диапазоне от +12 до +15. По ночам в течение рабочей недели столбики термометров покажут 10–15 градусов выше нуля, в выходные похолодает до 7–9 градусов.

Небольшие дожди начнутся во вторник, а далее на протяжении недели будут идти практически каждый день. Наиболее сильные осадки прогнозируются в пятницу, 19 сентября. В воскресенье без осадков.

Атмосферное давление в понедельник составит 764 миллиметра ртутного столба, а затем начнет падать. В среду — 751 миллиметр ртутного столба, в четверг — 745. С пятницы прогнозируется рост до 765–770 миллиметров ртутного столба к концу недели.

Ветер в течение рабочее недели будет преобладать южных направлений 2–5 метров в секунду. В субботу подует с севера со скоростью 5–10 метров в секунду. В воскресенье ожидается западный ветер. Скорость его при этом понизится.

Температурные рекорды в Москве с 15 по 21 сентября

В Москве самую жаркую погоду на неделе с 15 по 21 сентября зафиксировали 15 сентября 1903 года. Тогда воздух в городе прогрелся до +29 градусов.

В 1955 году также выдалось самые теплые за всю историю метеонаблюдений 16 и 17 сентября. В те дни были установлены суточные рекорды +27,3 и +27,6 градуса соответственно.

Еще один суточный максимум в Москве был зафиксирован в 1937 году. Тогда 21 сентября температура воздуха поднималась до +26,9 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю наблюдений за погодой в городе.

В 2015 году самым жарким в истории метеонаблюдений Москве выдалось 18 сентября. Тогда воздух в городе прогрелся до +25,8 градуса. В 2023 году в столице был обновлен суточный температурный максимум для 20 сентября. В тот день потеплело до рекордной отметки +24,4 градуса.

Самое жаркое 19 сентября в Москве было в 1909 году. Тогда воздух в городе прогревался до +24,1 градуса.

Самыми холодным днем недели стало 19 сентября 1884 года. Тогда в Москве подморозило до -5,3 градуса. С тех пор более низкой температуры в этот день в городе не наблюдалось. В 1881 году выдалось самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 21 сентября, когда воздух остывал до -4,5 градуса.

В 1891 году был зарегистрирован суточный температурный минимум для 17 сентября с показателем -4 градуса. До -3,9 градуса подмораживало в Москве 20 сентября 1898 года, и с тех пор в этот день не было холоднее.

В 1884 году 18 сентября в Москве похолодало до аномальных -2,6 градуса, а в 16 сентября 1939 года температура воздуха в столице СССР опускалась до рекордных -1,4 градуса.

Еще один суточный минимум в Москве метеорологи зафиксировали 15 сентября 1930 года. В тот день термометры показывали -1,3 градуса, что стало самой низкой отметкой для этой даты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 15 по 21 сентября

Самыми теплыми днями недели с 15 по 21 сентября за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 15 и 16 сентября 1955 года с температурными максимумами +27 и +26 градусов соответственно.

Воздух в Петербурге прогревался 19 сентября 2018-го до +24 градусов, а также 20 и 21 сентября 1937 года. А 17 и 18 сентября 2001 года в Северной столице было +23 градуса, что также стало самой высокой температурой для этих дат за всю историю метеонаблюдений в городе.

Наиболее холодная погода на неделе наблюдалась в городе 17 сентября 1968-го, 20 сентября 1993-го и 21 сентября 1942 года. Столбики термометров в эти дни опускались до отметки -2 градуса.

Нулевая температура стояла в Ленинграде 15 сентября 1944 года, а до +1 градуса воздух в городе остывал 16 сентября 1952-го и 19 сентября 1968-го. Эти даты стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

Самое холодное 18 сентября было в 1888 году. Тогда в Санкт-Петербурге было +2 градуса, и с тех пор более низкой температуры в эту дату не наблюдалось.

