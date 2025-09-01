День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:50

Москвичам рассказали, сколько продлится теплая погода

Синоптик Шувалов: до середины сентября в Москве сохранится хорошая погода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Самые теплые и жаркие дни в Москве пришлись на последние дни августа, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, переданным «Радио 1», можно ожидать две или три волны бабьего лета, период хорошей погоды продлится до середины сентября.

Это не значит, что будет понижение температуры, но переход от жары к умеренному теплу состоится. Погода сохранится без осадков, без сильного ветра, температура от 18 до 20 градусов тепла, — сказал синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тепло связано с перемещением в Россию южных воздушных масс. Он отметил, что в первые дни сентября повысится атмосферное давление, осадков не ожидается.

До этого специалисты Foreca сообщили, что с 1 по 3 сентября в Москве ожидается плюс 23–25 градусов. При этом жителей столицы предупредили, что на город надвигается мощная гроза, которая придет в среду, 3 сентября.

Россия
синоптики
Москва
погода
