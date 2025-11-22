Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 15:07

Раскрыты истинные мотивы ЕС о срыве подписания Украиной мирного плана США

Политолог Дудаков: лидеры ЕС срывают мирный план США в страхе за свои рейтинги

Заседание Европарламента Заседание Европарламента Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Европейские элиты пытаются сорвать подписание президентом Украины Владимиром Зеленским мирного плана США, чтобы остановить снижение своих рейтингов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, основные западные лидеры имеют показатели от 10 до 15%.

Для Европы, принятие такого плана означало бы очевидное политическое поражение. Потому что они не только сожгли огромное количество денег и оружия на Украине, но и приличную часть своего политического капитала. Не зря сейчас рейтинги основных европейских лидеров,таких как Макрон, Мерц и Стармер колеблются в районе 10-15%, — заявил Дудаков.

Политолог отметил, что ЕС может продолжить попытки срыва урегулирования украинского кризиса. По его словам, действия европейских парламентариев не приведут к успеху, потому что Президент США Дональд Трамп понимает их причастность к регрессу предыдущих переговоров о прекращении боевых действий.

Евросоюз продолжит попытки отчаянно срывать урегулирование украинского конфликта. Другое дело, что их возможности сейчас ограничены. Им удалось в каком-то негативном ключе повлиять на переговорный процесс после Анкориджа и не допустить прорывов в рамках переговоров весной, но сейчас Трамп понимает, что дальше затягивать бессмысленно, — заключил Дудаков.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что падение Зеленского разрушит политические перспективы связанных с Киевом европейских лидеров. По его словам, от Украины зависят судьбы главы евродипломатии Каи Каллас, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, а также других политиков

Евросоюз
Украина
США
Дональд Трамп
Александрина Гуловская
А. Гуловская
