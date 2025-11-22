Названы главные способы телефонного мошенничества: как защититься?

МВД России назвало самые частые методы обмана россиян в 2025 году. Какие способы используют телефонные мошенники, сколько они похищают денег в России, как защититься?

Сколько денег украли телефонные мошенники в 2025 году

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов в ходе конференции по кибербезопасности SOC FORUM 2025 объявил, что в 2025 году потери россиян от телефонных мошенников за 2025 год вырастут на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

«Наша статистика говорит о том, что не менее 300 млрд рублей у россиян было потеряно по итогам 2024 года. Мы очень надеялись на то, что этот тренд пройдет, и будем эту статистику ломать. Тем не менее мы прогнозируем к концу года рост на 15–20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества», — объявил топ-менеджер «Сбера».

Он признал, что ни власти и спецслужбы России, ни российские банки пока не могут полностью победить кражу денег через телефонное мошенничество. Кузнецов призвал сограждан быть максимально бдительными.

Какой способ телефонного мошенничества стал самым популярным

В МВД России объявили, что в 2025 году самым популярным способом дистанционных хищений по-прежнему является перевод денежных средств на «безопасный счет». В таких схемах мошенники звонят гражданам и под видом сотрудников правоохранительных органов, госучреждений и финорганизаций предупреждают о сомнительных банковских операциях, убеждая перевести деньги «на безопасный счет» или передать их курьеру.

В МВД подчеркивают, что злоумышленники активно используют психологические приемы, в том числе угрожают привлечением к уголовной ответственности за «содействие ВСУ».

Какие еще способы мошенничества использовали в 2025 году

Еще одной популярной схемой мошенничества в 2025 году стала реклама «дополнительного заработка» через инвестиции в криптовалюту.

Аферисты под видом успешных криптоброкеров предлагают жертвам свои услуги по управлению их счетами, однако в действительности подделывают в личных кабинетах информацию о прибыли, чтобы жертвы вносили новые суммы. Как только деньги перестают поступать, мошенники блокируют личный кабинет, а средства похищают.

Кроме того, для мошенничества активно используются вполне законные торговые площадки в интернете. Преступники, притворяясь покупателями или продавцами, предлагают способ провести «безопасную сделку» и присылают через мессенджеры фишинговые ссылки. При этом они получают информацию о банковской карте потерпевшего и выводят деньги с его счета.

Также зачастую мошенники-«покупатели» просто присваивают деньги, отправленные в качестве предоплаты.

Как защититься от мошенников

В МВД России подчеркивают, что мошенники очень активно используют психологические приемы, основанные на эмоциях, страхе и срочности.

«Если незнакомый человек инициирует общение и старается вывести вас из равновесия, сообщая о „родственниках, попавших в беду“, „взломе аккаунтов“, „оформлении генеральной доверенности“ и других проблемах, необходимо прекратить разговор и перепроверить поступающую информацию», — подчеркивают в ведомстве.

Важно обращать внимание на способ связи: госслужащим закон № 41-ФЗ прямо запрещает использовать мессенджеры для решения официальных вопросов. Также не следует слушать мошенников, которые угрожают «обвинением в госизмене» из-за мнимой отправки денег вооруженным силам Украины: никто и никогда не будет звонить подозреваемому в госизмене, чтобы предложить ему оправдаться.

Получив звонок якобы от официальных служб, надо уточнить официальное наименование, адрес подразделения и номер служебного телефона, после чего предложить встретиться лично в указанном подразделении для выполнения любых законных требований.

Специалисты по кибербезопасности называют несколько способов, которые позволяют защитить себя от взломов (например, личной страницы в «Госуслугах»).

Прежде всего, во всех онлайн-сервисах, где есть возможность, следует включить двухфакторную аутентификацию: сперва вводишь логин и пароль, только потом — код из СМС. Также можно использовать биометрию или контрольный вопрос.

Важные интернет-сервисы («Госуслуги», приложения банков) рекомендуется привязать к отдельному номеру телефона и не использовать его в соцсетях или развлекательных приложениях.

На «Госуслугах» и в приложениях банков можно установить самоограничения — на операции с недвижимостью, онлайн-выдачу потребительских кредитов и автокредитов наличными, на досрочный вывод денег со вклада онлайн, ввести запрет на снятие наличных в банкомате без карты (по QR).

Пожилых людей или инвалидов можно защитить с помощью сервисов «второй руки»: клиенты из уязвимых категорий могут попросить близких подтверждать крупные расходные операции или снятие наличных в банкоматах.

Юристы отмечают, что в случае, если вы стали жертвой мошенников, необходимо как можно скорее обращаться в полицию: промедление может быть использовано против вас (например, чтобы оспорить вашу добросовестность при попытке отменить мошенническую сделку). Правоохранителям нужно представить все доступные доказательства (скриншоты переписок, детализацию звонков от мобильного оператора, номера телефонов, выписки из банка с указанием подозрительных операций), а от них обязательно получить талон-уведомление о принятии заявления.

