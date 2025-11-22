Международный муниципальный форум стран БРИКС
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году

МВД: переводы на якобы безопасные счета остаются популярным способом обмана

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Чаще всего злоумышленники обманывают россиян через переводы на якобы безопасные счета, сообщили в пресс-службе МВД. Среди самых распространенных мошеннических схем в 2025 году также выделяют фишинговые ссылки и фиктивные вложения в криптовалюту. Кроме того, мошенники часто требуют предоплату за товары в интернете, передает РИА Новости.

Наиболее распространенным способом совершения дистанционных хищений по-прежнему является перевод денежных средств на безопасный счет. <...> Одной из распространенных схем мошенничества является привлечение средств граждан якобы в целях получения дополнительного заработка, например, для инвестирования в криптовалюту. <...> Значительное количество дистанционных хищений совершается с использованием торговых площадок в сети Интернет, — говорится в сообщении.

Как объяснили в полиции, мошенники часто выдают себя за сотрудников госорганов и банков. Они пугают людей подозрительными операциями и вынуждают переводить деньги на «безопасные» счета или передавать их курьерам. Иногда преступники обвиняют жертву в помощи ВСУ.

Схема фиктивных вложений в криптовалюту также основана на обмане: жертвам демонстрируют поддельные данные о прибыли и уговаривают внести новые суммы. После того как «банк» накопится, мошенники блокируют доступ к личному кабинету.

В то же время на торговых площадках злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, получая данные банковских карт и похищая средства. Нередки случаи присвоения предоплаты за товары или услуги, которые в итоге не поставляются.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что в России могут внедрить систему СМС-предупреждений о возможных звонках мошенников. Инициатива разрабатывается в рамках второго пакета законопроектов по борьбе с киберпреступностью.

