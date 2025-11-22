В России создадут систему, предупреждающую о мошенниках во время разговора

Специальные СМС-сообщения, предупреждающие о возможном разговоре с мошенником, могут появиться в России, заявил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин. По его словам, такая инициатива обсуждается в рамках подготовки второго пакета законопроектов, направленных на борьбу с киберпреступностью.

Что мы обсуждаем: блокировку фишинговых сайтов без решения суда, внедрение систем предупреждающих СМС: когда разговариваешь с мошенником, тебе приходит СМС о том, что, вероятно, <…> звонок происходит от мошенника, — объяснил собеседник агентства.

Сенатор добавил, что специалисты по кибербезопасности вместе с психологами анализируют цепочки и алгоритмы действий аферистов. На основе этих данных эксперты стараются внедрить механизм, который мог бы на любом этапе отсекать человека от мошеннических схем, резюмировал Шейкин.

Ранее сообщалось, что в России еще не фиксировались факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам. Однако, как уточнили в МВД, мошенники активно используют тему биометрии как способ манипулирования жертвами.