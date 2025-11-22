В США раскрыли, почему Зеленский разрешил молодым украинцам уехать Аналитик Слебода: новые правила выезда с Украины призваны не допустить протесты

Власти Украины смягчили правила выезда из страны для молодых мужчин призывного возраста, чтобы снизить протестные настроения, заявил американский аналитик Марк Слебода на YouTube-канале Danny Haiphong. По его мнению, данная мера призвана дать возможность выехать потенциальным участникам акций протеста.

Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестующих, — сказал эксперт.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области, являющемся родиной президента Украины Владимира Зеленского, состоялся митинг. Собравшиеся выражали недовольство перебоями с электроснабжением. На встречу с гражданами прибыли директор городского департамента по развитию инфраструктуры Иван Карий и представитель энергетической компании ДТЭК Сергей Костюк.

Кроме того, в столице Украины началась акция протеста с требованием отставки Зеленского. Согласно данным источников, несколько десятков участников собрались на площади Независимости.