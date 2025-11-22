Популярность одной японской закуски резко возросла в России Россияне стали на 30% чаще покупать онигири

Спрос на японские рисовые треугольники онигири в России вырос на 30% за год, сообщает Telegram-канал Baza. Годовой оборот рынка этого продукта достиг 18 млрд рублей, а ежемесячно россияне тратят на них около 1,5 млрд рублей.

Популярность блюда объясняется его удобством в качестве быстрого перекуса. По информации источника, жители страны ежемесячно приобретают до 15 млн штук этих снеков с различными начинками в водорослях.

Ранее стало известно, что реализация мороженого в России с мая по сентябрь сократилась на 7,1% в годовом исчислении. Наибольшее снижение спроса отмечено в июне и сентябре — на 12% и 11% соответственно, причем сильнее всего снизились продажи продукции в пакетах (минус 17%) и рожках (минус 14%). Специалисты объясняют данную тенденцию неблагоприятными погодными условиями на протяжении летних месяцев.

Кроме того, появилась информация о резком снижении интереса российских потребителей к дубайскому шоколаду. Осенние продажи этого лакомства упали в несколько раз, хотя стоимость продукции уменьшилась на величину до 70%.