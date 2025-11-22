Международный муниципальный форум стран БРИКС
Адвокат ответил, можно ли доказать факт русофобии на итальянском лайнере

Адвокат Багатурия усомнился, что сотрудники лайнера MSC Euribia ущемили россиян

Лайнер MSC Euribia Лайнер MSC Euribia Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press
Отделение российских туристов от иностранцев во время ужина на борту итальянского круизного лайнере MSC Euribia сложно назвать дискриминацией, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, администрация судна может связать подобные совпадения с внутренней организацией процессов и мерами безопасности.

Очень сомнительно, что отделение россиян от иностранцев во время ужина на лайнере можно считать дискриминацией. Подобное ущемление всегда связано с ограничением прав, а тут явно его нет. Администрация судна всегда может обосновать подобные совпадения мерами безопасности и внутренней организацией процессов, — заявил Багатурия.

Ранее российские туристы на круизном лайнере столкнулись с дискриминационным отношением со стороны администрации судна, их отделили от иностранцев. В последний день круиза несколько российских пар опоздали на ужин и их направили в соседний ресторан с аналогичным тарифом, где обслуживались иностранные гости: в этом заведении был представлен значительно более высокий уровень сервиса.

Александрина Гуловская
