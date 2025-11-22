Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 16:07

«Мы можем выйти из тупика»: Орбан заявил о переломе в конфликте на Украине

Орбан: конфликт на Украине и разногласия в ЕС достигли критической точки

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российско-украинское противостояние и разногласия внутри Европейского союза достигли переломного момента, заявил в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам политика, теперь стороны смогут выйти из тупика.

Мы можем выйти из тупика, и наконец вся Европа сможет поддержать мирную инициативу президента [США Дональда] Трампа, включая бюрократов в Брюсселе, — сказал премьер.

Ранее глава правительства Венгрии сообщил об официальном обращении к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором отказался предоставлять Украине дополнительную финансовую помощь в размере €135 млрд. По словам Орбана, он также подготовил встречные предложения по данному вопросу. Текст письма уже составлен и будет направлен в Брюссель в ближайшее время.

До этого венгерский лидер выразил поддержку новому мирному плану США по урегулированию украинского конфликта. Орбан отметил, что инициатива Трампа вызывает значительные ожидания, и если американский лидер поставил целью прекращение конфликта, то он достигнет этого результата.

Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
Украина
