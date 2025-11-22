Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 14:42

Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат станет отличным выбором в любое время года: он яркий, вкусный и полезный. Клюква придает салату свежую кислинку и поддерживает иммунитет, а семечки подсолнечника насыщают блюдо витамином Е. Легкость и питательность делают его отличной альтернативой классическим праздничным блюдам, особенно когда хочется чего-то свежего и необычного.

Куриное филе (2 шт.) нарезают кубиками и обжаривают на растительном масле до золотистой корочки, затем дают остыть. В салатник добавляют консервированную кукурузу, 1/2 стакана свежей или оттаявшей клюквы и нарезанный тонкой соломкой стебель сельдерея.

Натуральный йогурт (2−3 ст. л.) смешивают с майонезом (1−2 ст. л.) и заправляют салат, аккуратно перемешивая. Перед подачей блюдо посыпают 3−4 ст. л. обжаренных на сухой сковороде подсолнечных семечек. Салат получается одновременно праздничным, хрустящим и сытным. Он идеально подойдет для ужина или новогоднего стола.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Читайте также
Оливье, мимоза и шуба — все надоело. Моя новая любовь — салат «Гранат». Получается очень нежным и вкусным
Общество
Оливье, мимоза и шуба — все надоело. Моя новая любовь — салат «Гранат». Получается очень нежным и вкусным
Простой ужин из грудки и сметаны — картофельная бабка с курицей: горячее для всей семьи в одном противне
Общество
Простой ужин из грудки и сметаны — картофельная бабка с курицей: горячее для всей семьи в одном противне
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади
Общество
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади
Новогодний салат «Лизетта» для Красной Огненной Лошади — нарядное угощение, которое покорит гостей и украсит праздничный стол
Общество
Новогодний салат «Лизетта» для Красной Огненной Лошади — нарядное угощение, которое покорит гостей и украсит праздничный стол
Россиянам рассказали, какая новогодняя традиция может обернуться штрафом
Общество
Россиянам рассказали, какая новогодняя традиция может обернуться штрафом
рецепты
еда
Новый год
кулинария
Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье Этот салат станет отличным выбором в любое время года: он яркий, вкусный и полезный. Клюква придает салату свежую кислинку и поддерживает иммунитет, а семечки подсолнечника насыщают блюдо витамином Е.
консервированная кукуруза — 1 банка
куриное филе — 2 шт.
свежая или замороженная клюква — ½ стакана
очищенные семечки подсолнечника — 3−4 ст.л.
стебель сельдерея — 1 шт.
натуральный йогурт без добавок — 2−3 ст.л.
майонез — 1−2 ст.л
растительное масло для жарки
соль, черный молотый перец по вкусу
>
Куриное филе нарезают кубиками и обжаривают на растительном масле до золотистой корочки, затем дают остыть.
В салатник добавляют консервированную кукурузу, ½ стакана свежей или оттаявшей клюквы и нарезанный тонкой соломкой стебель сельдерея.
Натуральный йогурт 2−3 ст.л. смешивают с майонезом 1−2 ст.л. и заправляют салат, аккуратно перемешивая.
Перед подачей блюдо посыпают 3−4 ст.л. обжаренных на сухой сковороде подсолнечных семечек.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Писатель Олег Рой одной фразой оценил состояние покинувшей РФ Пугачевой
Страшная авария чуть не унесла жизни нескольких детей
Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ
«Толкает к коллапсу»: Орешкин назвал причину краха экономики стран G7
На Западе заговорили о тупиковом положении Украины в переговорах
У бывшего мужа Началовой выявили тяжелое заболевание
В США раскрыли, почему Зеленский разрешил молодым украинцам уехать
«Жертв больше». Новое имя появилось в списке богородского маньяка, детали
Найдено решение с водой в Донбассе? Что придумали ученые, переброска рек
Приставы взялись за «двойника» Пугачевой, задолжавшего огромную сумму
Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram
Раскрыты истинные мотивы ЕС о срыве подписания Украиной мирного плана США
Медведев обратился к «кровавому киевскому клоуну» с одним предложением
Главу ЮАР смутили на саммите G20
«Лучше Миндич»: Медведев высмеял главу делегации Украины для диалога с США
Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин
ChatGPT понадобились паспорта пользователей
Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье
Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде
Ужасная авария с грузовиком унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.