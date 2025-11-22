Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье

Этот салат станет отличным выбором в любое время года: он яркий, вкусный и полезный. Клюква придает салату свежую кислинку и поддерживает иммунитет, а семечки подсолнечника насыщают блюдо витамином Е. Легкость и питательность делают его отличной альтернативой классическим праздничным блюдам, особенно когда хочется чего-то свежего и необычного.
Куриное филе (2 шт.) нарезают кубиками и обжаривают на растительном масле до золотистой корочки, затем дают остыть. В салатник добавляют консервированную кукурузу, 1/2 стакана свежей или оттаявшей клюквы и нарезанный тонкой соломкой стебель сельдерея.
Натуральный йогурт (2−3 ст. л.) смешивают с майонезом (1−2 ст. л.) и заправляют салат, аккуратно перемешивая. Перед подачей блюдо посыпают 3−4 ст. л. обжаренных на сухой сковороде подсолнечных семечек. Салат получается одновременно праздничным, хрустящим и сытным. Он идеально подойдет для ужина или новогоднего стола.
консервированная кукуруза — 1 банка куриное филе — 2 шт. свежая или замороженная клюква — ½ стакана очищенные семечки подсолнечника — 3−4 ст.л. стебель сельдерея — 1 шт. натуральный йогурт без добавок — 2−3 ст.л. майонез — 1−2 ст.л растительное масло для жарки соль, черный молотый перец по вкусу
