Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье

Этот салат станет отличным выбором в любое время года: он яркий, вкусный и полезный. Клюква придает салату свежую кислинку и поддерживает иммунитет, а семечки подсолнечника насыщают блюдо витамином Е. Легкость и питательность делают его отличной альтернативой классическим праздничным блюдам, особенно когда хочется чего-то свежего и необычного.

Куриное филе (2 шт.) нарезают кубиками и обжаривают на растительном масле до золотистой корочки, затем дают остыть. В салатник добавляют консервированную кукурузу, 1/2 стакана свежей или оттаявшей клюквы и нарезанный тонкой соломкой стебель сельдерея.

Натуральный йогурт (2−3 ст. л.) смешивают с майонезом (1−2 ст. л.) и заправляют салат, аккуратно перемешивая. Перед подачей блюдо посыпают 3−4 ст. л. обжаренных на сухой сковороде подсолнечных семечек. Салат получается одновременно праздничным, хрустящим и сытным. Он идеально подойдет для ужина или новогоднего стола.

