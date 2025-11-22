Международный муниципальный форум стран БРИКС
Салат с самым весенним названием на новогодний стол. «Подснежник» — красив в разрезе, а вкус — просто пушка

Знаете, какой салат пахнет весной даже в самый холодный зимний вечер? «Подснежник» — тот самый слоёный салат, который напоминает, что после зимы всегда приходит тепло. Когда режешь его ложкой и видишь эти нежные слои — белоснежный сыр, яркая морковка, рубиновая свекла, — кажется, будто в тарелке расцветает самый настоящий весенний цветок. А какой аромат! Жареный лук, плавленый сырок, сладковатая свекла — это одна из тех простых комбинаций, которые запоминаются навсегда.

Для салата понадобится: 4 отварные картофелины, 3 морковки, 4 яйца, 1 свекла, 2 луковицы, 2 плавленых сырка, майонез. Лук мелко порежь и обжарь до золотистости. Все овощи и яйца натри на крупной терке отдельно. Выкладывай слоями: картошка, половина жареного лука, морковка (смажь майонезом), свекла с оставшимся луком (снова майонез), сырки (и снова майонез). Верхний слой — тертые яйца. Можно выложить из огурца стебелек, а из яичного белка — лепестки подснежника. Дай салату хотя бы 2 часа пропитаться в холодильнике — и ты получишь то самое блюдо, перед которым никто не устоит!

