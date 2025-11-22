Салат «Новой год без хлопот»: удивит вас вкусом и простотой. Рецепт-выручалка, обязательно сохраняйте. Этот лёгкий и свежий вариант станет приятным дополнением к вашему праздничному меню! Сочетание нежных крабовых палочек, копчёного сыра и хрустящей пекинской капусты создаёт идеальный баланс вкусов и текстур.

Натрите на крупной тёрке 3 отварных яйца и 100 г колбасного копчёного сыра. Добавьте 100 г крабовых палочек, нарезанных кусочками, 1 свежий огурец соломкой и 200 г мелко нашинкованной пекинской капусты. Заправьте салат майонезом по вкусу, добавьте 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить хрусткость капусты. Для праздничной подачи выложите салат в порционные тарталетки или подавайте в большом салатнике, украсив зеленью и зернами граната. Этот салат особенно хорош сразу после приготовления, когда капуста сохраняет свою свежесть и хруст!

Ранее мы готовили новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами. Его смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются.