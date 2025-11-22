Простой ужин из грудки и сметаны — картофельная бабка с курицей: горячее для всей семьи в одном противне

Простой ужин из грудки и сметаны — картофельная бабка с курицей: горячее для всей семьи в одном противне

Устали долго стоять у плиты, но душа просит чего-то сытного и домашнего? Картофельная бабка с курицей станет вашим спасением! Это блюдо объединяет в себе нежность драников и сытность запеканки, но готовится значительно проще и быстрее. Представьте: сочная куриная грудка, запеченная в нежнейшем картофельном коконе с хрустящей золотистой корочкой. Аромат, который наполнит вашу кухню во время приготовления, соберет всю семью за столом еще до того, как вы достанете бабку из духовки!

Вам понадобится: 5 картофелин, 200 г куриной грудки, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, соль, перец. Картофель натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте сметану, муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите половину картофельной массы, разровняйте. Равномерно распределите курицу. Накройте оставшимся картофелем. Сверху полейте растительным и сливочным маслом. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей со сметаной или свежими овощами. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.