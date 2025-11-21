Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:00

Тушеная картошка со свининой: секрет в овощной подливе — объедение, от которого невозможно оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тушеная картошка со свининой: секрет в овощной подливе — объедение, от которого невозможно оторваться! Хотите приготовить блюдо, которое соберет всю семью за столом? Эта нежнейшая картошка с мясом в ароматной подливе станет вашей коронной рецептурой! Сочетание сочной свинины, душистых овощей и нежного картофеля создает идеальную гармонию вкусов. Настоящая комфортная еда, которая греет душу.

Обжарьте на подсолнечном масле луковицу полукольцами и морковь кружочками до золотистого цвета. Добавьте 500 грамм свиного окорока, нарезанного кубиками 2×2 см, и обжарьте до румяной корочки. Положите 7 картофелин, нарезанных крупными дольками, влейте 300 мл воды и тушите под крышкой 20 минут. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец и помидор полукольцами, влейте оставшуюся воду. Приправьте сушеным чесноком, куркумой, итальянскими травами, яблочным уксусом, лавровым листом и перцем. Тушите еще 25-30 минут до готовности. Подавайте, посыпав свежей зеленью — это блюдо особенно хорошо с хрустящим хлебом!

Ранее мы готовили сырный суп с сосисками по-советски. Простой рецепт, который всегда пригодится.

Проверено редакцией
Читайте также
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Общество
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Общество
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Общество
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Картофель, пропитанный соками кролика, — стоит попробовать
Семья и жизнь
Картофель, пропитанный соками кролика, — стоит попробовать
Домашние вареники с картошкой: секрет идеального теста
Семья и жизнь
Домашние вареники с картошкой: секрет идеального теста
картошка
картофель
простой рецепт
свинина
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.