Тушеная картошка со свининой: секрет в овощной подливе — объедение, от которого невозможно оторваться! Хотите приготовить блюдо, которое соберет всю семью за столом? Эта нежнейшая картошка с мясом в ароматной подливе станет вашей коронной рецептурой! Сочетание сочной свинины, душистых овощей и нежного картофеля создает идеальную гармонию вкусов. Настоящая комфортная еда, которая греет душу.

Обжарьте на подсолнечном масле луковицу полукольцами и морковь кружочками до золотистого цвета. Добавьте 500 грамм свиного окорока, нарезанного кубиками 2×2 см, и обжарьте до румяной корочки. Положите 7 картофелин, нарезанных крупными дольками, влейте 300 мл воды и тушите под крышкой 20 минут. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец и помидор полукольцами, влейте оставшуюся воду. Приправьте сушеным чесноком, куркумой, итальянскими травами, яблочным уксусом, лавровым листом и перцем. Тушите еще 25-30 минут до готовности. Подавайте, посыпав свежей зеленью — это блюдо особенно хорошо с хрустящим хлебом!

