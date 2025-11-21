Сырный суп с сосисками по-советски: простой рецепт, который всегда пригодится. Этот нежный и ароматный суп готовится буквально из нескольких доступных продуктов, а вкус возвращает в атмосферу домашней кухни прошлого. Плавленые сырки создают насыщенный сливочный бульон, овощи и сосиски добавляют сытость, а горсть вермишели делает суп ещё более уютным и густым — идеальный вариант для быстрого семейного обеда.

Для приготовления понадобятся: 2 плавленых сырка типа «Дружба» (но они расплавляются сложнее, чем, например, сырки в треугольниках), 2 л воды, 3 крупных картофеля, 1 морковь, 5 сосисок, 3–4 ст. л. вермишели, соль и перец по вкусу, лавровый лист, немного укропа и петрушки. Картофель нарежьте мелким кубиком и опустите в кипящую воду. Через 3–5 минут добавьте нарезанные сырки — они быстро расплавятся, превращая бульон в бархатную основу. Морковь натрите и слегка обжарьте, после чего переложите в кастрюлю. Сосиски нарежьте кружочками, обжарьте до лёгкой корочки и добавьте к супу вместе с вермишелью. Приправьте специями, доведите до готовности и дайте супу немного настояться. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Получается согревающий, плотный и очень домашний суп, который понравится и детям, и взрослым. Прекрасный вариант на каждый день!

Ранее мы готовили вкуснятина из обычной картошки. Сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого.