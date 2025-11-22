Международный муниципальный форум стран БРИКС
Если любите сыр и курицу — этот рецепт пармиджано для вас: хрустящее филе под нежной шапкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете сытное и эффектное основное блюдо? Курица пармиджано — идеальный выбор. Она насытит надолго, а ее приготовление — это настоящий кулинарный спектакль.

800 г куриного филе разрезаю вдоль пополам, накрываю пищевой пленкой и отбиваю до толщины 3–5 мм. Взбиваю 2 яйца вилкой. 75 г пармезана натираю на мелкой терке и смешиваю половину с 75 г панировочных сухарей. Каждую отбивную солю, обмакиваю в яйцо, затем обваливаю в сырно-сухарной смеси.

Обжариваю курицу на 2 ст. л. оливкового масла до золотистой корочки по 4–5 минут с каждой стороны. Для соуса измельчаю 2 зубчика чеснока и 350 г помидоров в собственном соку. В оставшемся масле обжариваю чеснок 1 минуту, добавляю помидоры, 1 ч. л. сахарной пудры, 1 ч. л. орегано и соль, тушу 5–10 минут. В форму выливаю соус, сверху выкладываю курицу, покрываю 65 г нарванной моцареллы и оставшимся пармезаном. Запекаю при 220 °C 5–10 минут, пока сыр не расплавится.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

