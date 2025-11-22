Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин Роскачество: закон запрещает разный оклад мужчинам и женщинам на одной должности

Когда работодатель устанавливает разные зарплаты мужчинам и женщинам, занимающим одинаковые должности с идентичными обязанностями, он нарушает Трудовой кодекс, рассказала в интервью Lenta.ru директор департамента организационного развития Евгения Ганькина. По ее словам, разрыв в оплате часто связан с культурными и социальными стереотипами в профессиональной среде.

Статья 3 ТК РФ прямо запрещает любую дискриминацию в сфере труда, в том числе и по признаку пола. Это означает, что устанавливать разный оклад мужчине и женщине на одной и той же должности с одинаковой квалификацией и нагрузкой — это прямое нарушение закона. Проблема часто кроется в том, что женщины более мягко запрашивают повышения к окладу и в должности, спокойнее ведут переговоры при приеме на работу, работодатели этим иногда могут пользоваться, — рассказала Ганькина.

Эксперт подчеркнула, что гендерный разрыв также затрагивает руководящие должности, где предпочтение часто отдается мужчинам из-за стереотипов о «эмоциональности» женщин и потенциальном уходе в декрет. На сегодняшний день компании вводят программы по женскому лидерству, гибкий график, удаленную работу, ДМС и корпоративные детские сады, чтобы удерживать специалистов и нивелировать дискриминацию.

