22 ноября 2025 в 14:49

Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин

Роскачество: закон запрещает разный оклад мужчинам и женщинам на одной должности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда работодатель устанавливает разные зарплаты мужчинам и женщинам, занимающим одинаковые должности с идентичными обязанностями, он нарушает Трудовой кодекс, рассказала в интервью Lenta.ru директор департамента организационного развития Евгения Ганькина. По ее словам, разрыв в оплате часто связан с культурными и социальными стереотипами в профессиональной среде.

Статья 3 ТК РФ прямо запрещает любую дискриминацию в сфере труда, в том числе и по признаку пола. Это означает, что устанавливать разный оклад мужчине и женщине на одной и той же должности с одинаковой квалификацией и нагрузкой — это прямое нарушение закона. Проблема часто кроется в том, что женщины более мягко запрашивают повышения к окладу и в должности, спокойнее ведут переговоры при приеме на работу, работодатели этим иногда могут пользоваться, — рассказала Ганькина.

Эксперт подчеркнула, что гендерный разрыв также затрагивает руководящие должности, где предпочтение часто отдается мужчинам из-за стереотипов о «эмоциональности» женщин и потенциальном уходе в декрет. На сегодняшний день компании вводят программы по женскому лидерству, гибкий график, удаленную работу, ДМС и корпоративные детские сады, чтобы удерживать специалистов и нивелировать дискриминацию.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Голубева разъяснила, что работодатель обязан оплачивать обеденный перерыв сотрудников при непрерывном технологическом цикле, когда работник не может отлучиться. Такие условия должны быть закреплены в локальных актах или коллективном договоре.

Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин
