«Было восемь ощущаемых»: 62 афтершока зафиксировано на Камчатке МЧС: более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 произошло на Камчатке за сутки

Сейсмологи зарегистрировали 62 афтершока магнитудой до 7,4 на Камчатке в течение прошедших суток. Восемь из них ощущались жителями региона, сообщает краевое управление МЧС в своем Telegram-канале.

За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых, — говорится в сообщении.

Наиболее сильный толчок магнитудой 7,4 ощущался в населенных пунктах силой до шести баллов. Из-за мощного афтершока была объявлена угроза цунами, однако волна не достигла побережья населенных пунктов. Для жителей, опасающихся оставаться в домах после землетрясения, возобновил работу пункт временного размещения в Петропавловске-Камчатском.

Ученые продолжают мониторинг вулканической активности, которая возросла после мощного землетрясения 30 июля. Отмечается повышенная активность вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не приближаться к вулканам.

Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке в конце июля, афтершоки могут наблюдаться в течение целого года. Заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян указал, что магнитуда 8,8 — это выдающееся событие.