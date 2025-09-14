В США заявили о случаях заражения инфекцией со смертностью 90%

На территории Соединенных Штатов выявлены случаи заболевания мелиоидозом, уровень смертности от которого достигает 90%. Инфекция вызывается бактерией Burkholderia pseudomallei, естественной средой обитания которой являются водоемы и почва Австралии и Юго-Восточной Азии, сообщает информационное издание NewsInfo.

Особую озабоченность специалистов вызвало выявление заболевания у двух строителей в штате Джорджия, что свидетельствует о возможном появлении инфекции на территории Северной Америки. К характерным симптомам мелиоидоза относятся сильные головные боли, кашель, затрудненное дыхание и значительное повышение температуры тела. При своевременно начатом лечении смертельный исход удается снизить до 40%.

По предварительным предположениям ученых, бактерия могла быть занесена на территорию США ураганом «Элен», который прошел через Джорджию и Флориду в прошлом году. В настоящее время специалисты проводят дополнительные исследования для определения точных путей распространения инфекции и разработки мер по предотвращению новых случаев заражения.

