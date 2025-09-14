Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 04:17

В США заявили о случаях заражения инфекцией со смертностью 90%

NewsInfo: в США зафиксированы случаи заражения мелиоидозом со смертностью 90%

Дезинфекция Дезинфекция Фото: Shutterstock/FOTODOM

На территории Соединенных Штатов выявлены случаи заболевания мелиоидозом, уровень смертности от которого достигает 90%. Инфекция вызывается бактерией Burkholderia pseudomallei, естественной средой обитания которой являются водоемы и почва Австралии и Юго-Восточной Азии, сообщает информационное издание NewsInfo.

Особую озабоченность специалистов вызвало выявление заболевания у двух строителей в штате Джорджия, что свидетельствует о возможном появлении инфекции на территории Северной Америки. К характерным симптомам мелиоидоза относятся сильные головные боли, кашель, затрудненное дыхание и значительное повышение температуры тела. При своевременно начатом лечении смертельный исход удается снизить до 40%.

По предварительным предположениям ученых, бактерия могла быть занесена на территорию США ураганом «Элен», который прошел через Джорджию и Флориду в прошлом году. В настоящее время специалисты проводят дополнительные исследования для определения точных путей распространения инфекции и разработки мер по предотвращению новых случаев заражения.

Ранее сообщалось, что смертельно опасный грибок Candidozyma auris стремительно распространяется в медицинских учреждениях Европы. Инфекция представляет серьезную угрозу для пациентов и систем здравоохранения.

инфекции
бактерии
США
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.