11 октября 2025 в 10:22

Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом фетучини

NBC: в США отозвали партию фетучини из-за вспышки листериоза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Федеральные органы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили граждан, что в большой партии макаронных изделий обнаружили листериоз, было зафиксировано 20 случаев заболевания, четыре из которых закончились смертью, передает NBC. Особые опасения вызвали такие продукты, как куриные фетучини и лингвини с фрикадельками. Именно в них был выявлен идентичный штамм бактерии.

Калифорнийская компания, специализирующаяся на реализации полуфабрикатов и готовых блюд, отзывает почти 111 тыс. килограммов готовых макаронных изделий. Федеральные власти предупреждают потребителей по всей стране об опасности, настоятельно советуют проверять продукты, находящиеся дома. Альтернативой является возврат такой продукции в магазины для получения полной компенсации.

Ранее в российской школе была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание поразило учеников младших классов. Общее число заболевших учащихся достигло 27 человек. Один из пострадавших детей был госпитализирован в инфекционную больницу.

макароны
инфекции
заражения
США
