11 сентября 2025 в 15:32

В Европе с огромной скоростью распространяется смертельно опасный грибок

ECDC: смертельный грибок стремительно распространяется в больницах Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смертельно опасный грибок Candidozyma auris стремительно распространяется в медицинских учреждениях Европы, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). По его данным, инфекция представляет серьезную угрозу для пациентов и систем здравоохранения.

Подтверждено быстрое распространение лекарственно-устойчивого грибка Candidozyma auris в европейских больницах: ECDC призывает к срочным действиям, — говорится в сообщении.

В центре отметили, что грибок демонстрирует устойчивость к противогрибковым препаратам, вызывает тяжелые инфекции у ослабленных больных и способен долго сохраняться на медицинском оборудовании. С 2013 по 2023 год в странах ЕС/ЕЭЗ зарегистрировано более четырех тысяч случаев заражения, причем только в 2023 году число инфицированных резко возросло до 1346 человек в 18 странах.

Новые вспышки зафиксированы на Кипре, во Франции и Германии. При этом отмечается, что в Греции, Италии, Румынии и Испании ситуация достигла национального масштаба, выйдя за рамки локальных очагов. Общую готовность к противодействию распространению грибка специалисты называют недостаточной.

Ранее сообщалось, что, несмотря на достижения медицины, некоторые заболевания останутся неизлечимыми. Например, болезнь Альцгеймера, которая разрушает память и мышление, невозможно остановить, так как повреждение мозга начинается задолго до появления симптомов.

