12 октября 2025 в 15:35

Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти

BMJ: аренда жилья увеличивает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые установили, что люди, живущие в съемном жилье, подвержены более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, передает BMJ Public Health. Исследование Токийского института науки, охватившее 38 731 пожилого человека, показало: особенно опасна аренда частных домов из-за плохой теплоизоляции и перепадов температур.

В материале говорится, что основная причина повышенного риска — конструктивные особенности арендуемого жилья. Частные дома хуже сохраняют тепло, что негативно влияет на артериальное давление пожилых людей. Исследование также выявило, что лишь 15% съемных квартир имеют качественные оконные рамы против 38% в собственном жилье.

Наиболее уязвимой группой оказались пожилые мужчины, у которых изначально более высокое давление. Ученые связывают это с нежеланием арендодателей инвестировать в улучшение теплоизоляции, выгодной только жильцам.

Ранее сообщалось, что повышенное кровяное давление является главным предвестником инфаркта и инсульта и проявляется за несколько лет до приступа у более чем 90% пациентов. К другим опасным сигналам относятся повышенный уровень сахара и холестерина в крови, а также курение.

арендаторы
смерти
исследования
жилье
проблемы
