Никакого завтрака и вода с лимоном: чем опасна диета Долиной

Певица Лариса Долина раскрыла в программе «Секрет на миллион» НТВ, как сохраняет стройную фигуру. В 2021 году артистка похудела до 56 кг и держит этот вес. Эксперт-нутрициолог оценила диету Долиной. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какие анализы сдает Долина, чтобы похудеть

Лариса Долина регулярно сдает анализы крови. Специалисты определяют список разрешенных и запрещенных для певицы продуктов. Сейчас артистке нельзя есть молочные и молочнокислые продукты, морепродукты, арбуз, дыню, яблоки, бананы, томаты, мед.

Нутрициолог Лера Лавски подчеркнула в разговоре с NEWS.ru, что такие анализы действительно помогут выяснить, от чего стоит отказаться, чтобы похудеть. По ее словам, важно выбрать вариант скрининга.

Стоит сдать анализ, который показывает углеводный обмен, уровень глюкозы, инсулина и есть ли инсулинорезистентность. «На основе этих данных, если сахар высокий, что уже приближает к диабету, можно рекомендовать человеку уменьшить в рационе количество продуктов с высоким гликемическим индексом, например, бананы, арбуз, виноград, дыню. Это поможет решить вопрос с весом», — говорит Лавски.

Тест на воспалительные маркеры помогает выявить проблемы с кишечником и системой ЖКТ. По мнению эксперта, если есть хроническое воспаление, стоит ограничивать сахар, трансжиры, избыток быстрых углеводов, всю выпечку. Анализ на воспалительные маркеры хорошо делать вместе с липидограммой, которая покажет реакцию организма на жир, и на основе этих данных исключить определенные продукты из рациона, пояснила нутрициолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также можно сделать генетические тесты на непереносимость лактозы, молочного сахара, глютена, кофеина и алкоголя. По мнению Лавски, их результаты покажут, есть ли поломка гена по выработке фермента лактозы и т. д. Продукты, которые организм не переносит, могут вызывать проблемы с ЖКТ и привести к увеличению веса. Благодаря тесту можно составить список и убрать его из рациона, пояснила нутрициолог.

Сейчас многие звезды сдают тест на иммуноглобулин, который выявит, есть ли пищевая непереносимость. Нутрициолог считает его спорным, не имеющим стопроцентного подтверждения в доказательной медицине. Он может показать пищевую аллергию просто на те продукты, которые вы вчера переели, пояснила Лавски.

Помогает ли вода с лимоном по утрам похудеть

Каждое утро Долина пьет натощак горячую воду с лимоном, чтобы оставаться стройной. Лавски утверждает, что у такого напитка нет жиросжигающих свойств.

«Стакан воды с лимоном может помочь запустить работу ЖКТ, восполнить жидкость после сна, слегка подкисляет желудок. У некоторых людей это действительно улучшает пищеварение. Но, если есть гастрит, рефлюкс, повышенная кислотность, это может, наоборот, вызвать обострение. Это не универсальный залог стройности», — сказала Лавски.

Эксперт рекомендуют начинать день с обычного стакана воды, чтобы запустить систему пищеварения и вывести токсины.

Когда Долина ест в последний раз в течение дня

Долина придерживается четкого графика — ее последний прием пищи в 14.00. Нутрициолог называет это вариантом интервального голодания, но очень жестким.

«Такой режим может быть оправдан для снижения веса, для улучшения чувствительности к инсулину, когда у человека инсулинорезистентность или преддиабет. Но у людей с заболеванием щитовидной железы, женщин в менопаузе, у людей в стрессе это может усугубить гормональные дисбалансы», — говорит Лавски.

Эксперт рекомендует практиковать такое питание раз в неделю, если нужно срочно похудеть к событию, а не на постоянной основе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На фоне такого питания возможны риски переедания вечером, истощения надпочечников, потому что стресс усиливается. Такой режим стоит выбирать только под строгим контролем специалистов с учетом общего состояния здоровья, иначе это просто опасно для жизни», — утверждает нутрициолог.

Чем перекусывает Долина

В насыщенные рабочие дни Лариса Долина позволяет себе нарушить график и перекусить бородинским хлебом с сыром. Сочетание хлеба и сыра — это углеводы и жиры. Нутрициолог считает, что это позволяет восполнить запас калорий, но не дает легкости желудочно-кишечному тракту. Особенно, если перекус практикуется в позднее время.

«Чтобы восполнить энергетический пробел, я бы посоветовала есть длинные углеводы. Например, гречневую кашу, тушёные овощи. Съесть кисло-сладкий фрукт гораздо полезнее хлеба с сыром», — объясняет Лавски.

Стоит ли отменить завтрак, чтобы похудеть

Долина утверждает, что она почти не завтракает, потому что не испытывает голод по утрам. Специалисты не рекомендуют такую систему.

«Этот симптом говорит о том, что у человека либо был очень поздний ужин, либо у него есть проблемы с желчеоттоком, тогда нет утреннего голода, который обязательно должен быть. Либо человек находится в хроническом стрессе. Завтрак должен составлять 80% всего дневного рациона, от всего калоража. Особенно, если человек ест два раза в день или при интервальном питании», — пояснила Лавски.

