Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 06:00

Никакого завтрака и вода с лимоном: чем опасна диета Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Лариса Долина раскрыла в программе «Секрет на миллион» НТВ, как сохраняет стройную фигуру. В 2021 году артистка похудела до 56 кг и держит этот вес. Эксперт-нутрициолог оценила диету Долиной. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какие анализы сдает Долина, чтобы похудеть

Лариса Долина регулярно сдает анализы крови. Специалисты определяют список разрешенных и запрещенных для певицы продуктов. Сейчас артистке нельзя есть молочные и молочнокислые продукты, морепродукты, арбуз, дыню, яблоки, бананы, томаты, мед.

Нутрициолог Лера Лавски подчеркнула в разговоре с NEWS.ru, что такие анализы действительно помогут выяснить, от чего стоит отказаться, чтобы похудеть. По ее словам, важно выбрать вариант скрининга.

Стоит сдать анализ, который показывает углеводный обмен, уровень глюкозы, инсулина и есть ли инсулинорезистентность. «На основе этих данных, если сахар высокий, что уже приближает к диабету, можно рекомендовать человеку уменьшить в рационе количество продуктов с высоким гликемическим индексом, например, бананы, арбуз, виноград, дыню. Это поможет решить вопрос с весом», — говорит Лавски.

Тест на воспалительные маркеры помогает выявить проблемы с кишечником и системой ЖКТ. По мнению эксперта, если есть хроническое воспаление, стоит ограничивать сахар, трансжиры, избыток быстрых углеводов, всю выпечку. Анализ на воспалительные маркеры хорошо делать вместе с липидограммой, которая покажет реакцию организма на жир, и на основе этих данных исключить определенные продукты из рациона, пояснила нутрициолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также можно сделать генетические тесты на непереносимость лактозы, молочного сахара, глютена, кофеина и алкоголя. По мнению Лавски, их результаты покажут, есть ли поломка гена по выработке фермента лактозы и т. д. Продукты, которые организм не переносит, могут вызывать проблемы с ЖКТ и привести к увеличению веса. Благодаря тесту можно составить список и убрать его из рациона, пояснила нутрициолог.

Сейчас многие звезды сдают тест на иммуноглобулин, который выявит, есть ли пищевая непереносимость. Нутрициолог считает его спорным, не имеющим стопроцентного подтверждения в доказательной медицине. Он может показать пищевую аллергию просто на те продукты, которые вы вчера переели, пояснила Лавски.

Помогает ли вода с лимоном по утрам похудеть

Каждое утро Долина пьет натощак горячую воду с лимоном, чтобы оставаться стройной. Лавски утверждает, что у такого напитка нет жиросжигающих свойств.

«Стакан воды с лимоном может помочь запустить работу ЖКТ, восполнить жидкость после сна, слегка подкисляет желудок. У некоторых людей это действительно улучшает пищеварение. Но, если есть гастрит, рефлюкс, повышенная кислотность, это может, наоборот, вызвать обострение. Это не универсальный залог стройности», — сказала Лавски.

Эксперт рекомендуют начинать день с обычного стакана воды, чтобы запустить систему пищеварения и вывести токсины.

Когда Долина ест в последний раз в течение дня

Долина придерживается четкого графика — ее последний прием пищи в 14.00. Нутрициолог называет это вариантом интервального голодания, но очень жестким.

«Такой режим может быть оправдан для снижения веса, для улучшения чувствительности к инсулину, когда у человека инсулинорезистентность или преддиабет. Но у людей с заболеванием щитовидной железы, женщин в менопаузе, у людей в стрессе это может усугубить гормональные дисбалансы», — говорит Лавски.

Эксперт рекомендует практиковать такое питание раз в неделю, если нужно срочно похудеть к событию, а не на постоянной основе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На фоне такого питания возможны риски переедания вечером, истощения надпочечников, потому что стресс усиливается. Такой режим стоит выбирать только под строгим контролем специалистов с учетом общего состояния здоровья, иначе это просто опасно для жизни», — утверждает нутрициолог.

Чем перекусывает Долина

В насыщенные рабочие дни Лариса Долина позволяет себе нарушить график и перекусить бородинским хлебом с сыром. Сочетание хлеба и сыра — это углеводы и жиры. Нутрициолог считает, что это позволяет восполнить запас калорий, но не дает легкости желудочно-кишечному тракту. Особенно, если перекус практикуется в позднее время.

«Чтобы восполнить энергетический пробел, я бы посоветовала есть длинные углеводы. Например, гречневую кашу, тушёные овощи. Съесть кисло-сладкий фрукт гораздо полезнее хлеба с сыром», — объясняет Лавски.

Стоит ли отменить завтрак, чтобы похудеть

Долина утверждает, что она почти не завтракает, потому что не испытывает голод по утрам. Специалисты не рекомендуют такую систему.

«Этот симптом говорит о том, что у человека либо был очень поздний ужин, либо у него есть проблемы с желчеоттоком, тогда нет утреннего голода, который обязательно должен быть. Либо человек находится в хроническом стрессе. Завтрак должен составлять 80% всего дневного рациона, от всего калоража. Особенно, если человек ест два раза в день или при интервальном питании», — пояснила Лавски.

Читайте также:

«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва

«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде

Блонд, сексуальные вырезы, костюмы: как менялся стиль Полины Дибровой

Лариса Долина
похудение
диеты
диетология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.