03 сентября 2025 в 18:12

Лариса Долина раскрыла свое главное достижение за 70 лет жизни

Долина назвала умение доводить все до конца главным достижением в жизни

Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что главное достижение в ее жизни — это умение доводить дела до конца. По ее словам, именно это качество определяет ее как личность и стало основой творческого пути, передает корреспондент NEWS.ru c пресс-конференции, посвященной концерту певицы в честь 70-летия.

Самое главное мое достижение то, что я очень ответственный человек, и я все, что задумываю, всегда довожу до конца. Я привыкла много работать, и я всегда с собой недовольна, — подчеркнула она.

Долина также отметила, что в жизни важно сохранять гармонию. Баланса можно достичь только при умении дружить, любить и прощать, добавила звезда. Артистка призналась, что обладает сложным характером, но близкие ее принимают.

Знают, что я это делаю ненамеренно. Я никогда никого не обижу, никогда никого не оскорблю ничем. У меня со всеми замечательное отношение, — объяснила Долина.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что знаком с Долиной больше 40 лет. По словам артиста, их первая встреча произошла на гастролях в Болгарии, когда ему было 15 лет. Он добавил, что попал за кулисы и его очень тепло приняли. После этого, по словам Киркорова, команда Долиной возила его с собой по всей стране.
