03 сентября 2025 в 17:24

«Мне всего лишь 15 лет»: Киркоров вспомнил первую встречу с Долиной

Киркоров рассказал, что познакомился с Долиной в Болгарии больше 40 лет назад

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров заявил, что знаком с народной артисткой России Ларисой Долиной больше 40 лет. По его словам, их первая встреча произошла на гастролях в Болгарии, когда ему было 15 лет, передает корреспондент NEWS.ru c пресс-конференции, посвященной юбилейному концерту Долиной.

Ларису Долину я знаю больше всех. 40 лет мы знакомы. Когда мне было всего лишь только 15 лет, ее звездные гастроли в Болгарии проходили с невероятным успехом, — отметил Киркоров.

Артист добавил, что попал за кулисы и его очень тепло приняли. Команда Долиной возила его с собой по всей стране. По словам Киркорова, он показывал Болгарию своими глазами, водил по магазинам и помогал певице доставать джинсы.

Ранее Долина пришла без макияжа на репетицию в рамках Международного фестиваля искусств в белорусском Витебске. Певица объяснила, что вне сцены она очень редко пользуется декоративной косметикой, чтобы кожа, по ее словам, отдыхала. Звезда уточнила, что в Белоруссии уже приобрела большое количество косметики, которой хватит и ей, и дочери, оставшейся в Москве с внучкой.

Филипп Киркоров
Лариса Долина
певцы
знакомства
видео
юбилеи
