Мэр города подарил директору детсада таракана Мэр Оша Токторбаев при проверке детсада нашел таракана и вручил его директору

Глава города Оша Женишбек Токторбаев во время проверки детского сада № 13 «Кыял» обнаружил таракана, сообщила пресс-служба руководителя. Мэр впоследствии вручил его заведующей учреждения.

Вместе с этим Токторбаев выразил недовольство качеством установленной сантехники, указав на использование дешевых материалов. По его мнению, подобная экономия на оборудовании свидетельствует о возможных злоупотреблениях со стороны администрации, которая, как он предположил, может присваивать остатки бюджетных средств.

