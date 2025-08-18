Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:49

Мэр города подарил директору детсада таракана

Мэр Оша Токторбаев при проверке детсада нашел таракана и вручил его директору

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Глава города Оша Женишбек Токторбаев во время проверки детского сада № 13 «Кыял» обнаружил таракана, сообщила пресс-служба руководителя. Мэр впоследствии вручил его заведующей учреждения.

Вместе с этим Токторбаев выразил недовольство качеством установленной сантехники, указав на использование дешевых материалов. По его мнению, подобная экономия на оборудовании свидетельствует о возможных злоупотреблениях со стороны администрации, которая, как он предположил, может присваивать остатки бюджетных средств.

Ранее проверка Роспотребнадзора выявила нарушения в продукции Атяшевского мясокомбината «Деликайзер». Согласно данным, размещенным в ФГИС «Единый реестр проверок», в колбасках «Чевапчичи» обнаружено содержание кишечной палочки.

До этого Роскачество опубликовало результаты исследований сыров бри с белой плесенью. В семи образцах различных производителей, включая «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкую сыроварню», также найдены колиформы. Специалисты ведомства отметили, что наличие этих условно-патогенных микроорганизмов в готовой продукции свидетельствует о грубых нарушениях санитарных требований. Дополнительно в ходе проверки выявлены случаи неправильной маркировки некоторых видов плесневых сыров.

Киргизия
детсады
мэры
проверки
