Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом WSJ: Белый дом потребовал от Зеленского соблюдения дресс-кода

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали надеть костюм и галстук для предстоящей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal. Соответствующее указание украинской делегации передала протокольная служба Белого дома.

Авторы напомнили, что в феврале Зеленский появился на встрече с американским президентом в черном свитере, что вызвало ироничное замечание Трампа. На вопрос журналиста о выборе одежды украинский лидер ответил, что наденет костюм «после завершения конфликта». Тогда же между лидерами возникла напряженная дискуссия о характере американо-украинских отношений.

18 августа к переговорам лидеров в Вашингтоне присоединятся руководители Франции, Великобритании, Германии и Италии. Как сообщает NBC News, одной из ключевых тем станет обсуждение гарантий безопасности для Украины. Встреча пройдет с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленского могут заставить надеть деловой костюм перед встречей с Трампом в Вашингтоне. Он допустил, что в противном случае саммит может и не состояться.

Прежде американский портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщал, что Зеленский наденет черный пиджак на встречу с Трампом в Вашингтоне, однако откажется от галстука. Они также отметили, что президент Украины будет придерживаться «делового стиля».