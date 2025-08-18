Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:36

Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом

WSJ: Белый дом потребовал от Зеленского соблюдения дресс-кода

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали надеть костюм и галстук для предстоящей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal. Соответствующее указание украинской делегации передала протокольная служба Белого дома.

Авторы напомнили, что в феврале Зеленский появился на встрече с американским президентом в черном свитере, что вызвало ироничное замечание Трампа. На вопрос журналиста о выборе одежды украинский лидер ответил, что наденет костюм «после завершения конфликта». Тогда же между лидерами возникла напряженная дискуссия о характере американо-украинских отношений.

18 августа к переговорам лидеров в Вашингтоне присоединятся руководители Франции, Великобритании, Германии и Италии. Как сообщает NBC News, одной из ключевых тем станет обсуждение гарантий безопасности для Украины. Встреча пройдет с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленского могут заставить надеть деловой костюм перед встречей с Трампом в Вашингтоне. Он допустил, что в противном случае саммит может и не состояться.

Прежде американский портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщал, что Зеленский наденет черный пиджак на встречу с Трампом в Вашингтоне, однако откажется от галстука. Они также отметили, что президент Украины будет придерживаться «делового стиля».

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.