«Нужно тиражировать»: Путин оценил проект одного окна для бойцов СВО Путин поддержал пилотный проект помощи участникам СВО в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Ростовской области по созданию системы одного окна для поддержки участников СВО и их семей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Пилотный проект позволяет бойцам и их родственникам подавать заявления через МФЦ, избегая необходимости обращаться в разные ведомства.

Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать, — отметил глава государства.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, опыт региона уже переняли 11 субъектов России. В рамках встречи с российским лидером также обсуждались ключевые направления развития региона: поддержка аграриев, открытие новых медицинских учреждений, строительство Ростовского транспортного кольца и так далее.

Ранее в Херсонской области анонсировали новый социальный проект «Герои Херсонщины: Все СВОи». Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, его запустят в конце октября. Инициатива направлена на поддержку семей участников спецоперации и сотрудников военно-гражданской администрации. Она станет продолжением уже действующей в регионе программы поддержки «Герои Херсонщины».