Россиянам разъяснили, какие смайлики лучше не использовать в переписке Адвокат Князев: от оскорбительных эмодзи в переписке лучше отказаться

Россиянам стоит осторожнее использовать эмодзи, которые можно счесть оскорбительными, заявил адвокат Андрей Князев. По его словам, которые передает Pravda.Ru, это может привести к исковому требованию в мировой суд со стороны обиженного.

Кто-то пройдет мимо, а кто-то будет добиваться правовой оценки. Это полностью зависит от инициативы человека, который считает себя оскорбленным. Правоохранительные органы при этом обычно не вмешиваются, — уточнил адвокат.

Ранее Советский районный суд Красноярска отменил штраф за оскорбление в дачном чате. Мировой суд оштрафовал женщину на пять тысяч рублей за отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы переписки.

Специалист по этикету Екатерина Богачева ранее заявила, что в деловой переписке неэтично использовать смайлы и сокращать слова вежливости. По ее словам, эмодзи допустимы лишь в общении с коллегами или партнерами, с которыми уже сложился доверительный формат общения. В официальных письмах и переписке с руководством от них лучше отказаться.