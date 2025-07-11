Россиянам раскрыли, уместно ли использовать смайлики в рабочей переписке Специалист по этикету Богачева назвала неэтичной отправку эмодзи в рабочие чаты

В рамках деловой переписки неэтично отправлять смайлики или сокращать слова вежливости, заявила «Москве 24» специалист по этикету Екатерина Богачева. Она также призвала в рабочих чатах придерживаться базовых правил русского языка.

Аккуратнее стоит быть с эмодзи. Их можно использовать при общении с давними партнерами, коллегами, хорошими знакомыми и друзьями. Словом, с теми адресатами, с кем такой формат устоялся. Однако в классической переписке по электронной почте с малознакомыми или в чате с руководителем все же стоит отказаться от этого, — посоветовала Богачева.

Она также предостерегла от удаления отправленных сообщений без объяснения причин. Если это необходимо, лучше предупредить собеседника и извиниться. Такой подход поможет избежать недопонимания.

Ранее эксперт по этикету Надежда Коломацкая заявила, что даже в знойные летние дни на работу рекомендуется ходить в закрытой обуви. По ее мнению, следует также отказаться от сарафанов, шорт и пляжной атрибутики.