Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой

Российская актриса Аглая Тарасова, которую ранее задержали с наркотиками в Домодедово, зарабатывает от 9 до 18 млн рублей за кинопроект, сообщает KP.RU со ссылкой на одного из продюсеров. По данным издания, один съемочный день знаменитости стоит от 300 тысяч рублей, а общий доход за проект зависит от количества смен и условий контракта.

Она выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие. От 300 тысяч рублей, — рассказал собеседник издания.

Тарасовой избрали запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом в багаже. Согласно постановлению Домодедовского суда Московской области, артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что задержание актрисы может обойтись ей в сумму от 7 до 40 млн рублей. По его словам, именно столько артистка не получит в качестве гонорара за съемки. Запрет определенных действий при ограничении передвижения или связи блокирует рабочий процесс, объяснил он.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.