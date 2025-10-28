На Всероссийской Премии «Туризм будущего» наградили победителей

В Москве прошло награждение победителей второй ежегодной Всероссийской Премии «Туризм Будущего». Участие в финале приняли 27 конкурсантов.

Уже второй год мы награждаем не просто лидеров, а настоящих пионеров, которые формируют новые тренды. Хочу пожелать, чтобы эта премия разрасталась и становилась главным событием, определяющим вектор развития туризма в будущем. Ну а будущее формируем мы с вами уже сегодня, — подчеркнул Председатель Комитета по устойчивому развитию туризма Делового центра экономического развития СНГ, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН Христофор Константиниди.

На прошедшей церемонии объявили шесть победителей — их проекты продемонстрировали успешное сочетание инноваций, экологической, социальной ответственности и сохранения культурного наследия. Единственными финалистами стали: Глэмпинг «Marmar» в номинации «Лучший экопроект в туризме», Экосистема «Зеленая тропа» в номинации «Лучший маркетинговый проект» и АНО «Природно-культурный центр «Артемовские луга» в номинации «Лучший экологичный ивент». Акция проходит ежегодно, она нацелена на поддержку проектов и специалистов, внедряющих принципы устойчивого развития в индустрии туризма и гостеприимства.

Ранее сообщалось, что ежегодный Всероссийский форум «Туризм будущего» состоялся в Москве с 23 по 26 октября. В программу форума, помимо вручения премии «Туризм будущего», вошли экскурсии по знаковым локациям Москвы, мастер-классы, сессии и выступления спикеров с докладами.